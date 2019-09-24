كيف ستتأثر أسعار الأسماك بنفوق كميات كبيرة في فرع رشيد؟

كتبت- دينا خالد:

قال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك، لمصراوي، إن أسعار السمك البوري والبلطي لن تتأثر بأزمة نفوق كميات كبيرة من الأسماك بفرع رشيد.

ونفقت عشرات الأطنان من أسماك البوري في فرع رشيد خلال الساعات الماضية بعد فتح قناطر إدفينا نتيجة تعرض الأسماك لتيار مياه مشبعة بالطمي مما أدى لاختناقها وموتها داخل الأقفاص السمكية .

وأرجع عثمان عدم تأثر الأسعار، إلى تزامن هذه الواقعة مع عودة موسم الصيد بمدينة السويس الذي يبدأ أول سبتمبر من كل عام، أيضا تزامنها مع فترة زيادة إنتاجية المزراع السمكية والتي تبدأ من أبريل حتى ديسمبر.

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي في الأسوق بين 22 و30 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 30 و60 جنيها، بحسب عثمان.

وتوقع عثمان، أن تشهد الأسعار حالة من الهدوء والانخفاض خلال الفترة المقبلة، نتيجة لزيادة المعروض من الأسماك بعد افتتاح موسم الصيد.

وكان موسم الصيد في البحر الأحمر بدء أول سبتمبر الجاري، بافتتاح موسم الصيد بميناء الأتكة بمنطقة الأدبية بالسويس، بعد توقفه لنحو 5 شهور وهي فترة التوقف السنوية للحفاظ على الثروة السمكية بالخليج.

وبحسب ما ذكره عثمان فإن لكل بحر موسمه، فبعد انتهاء موسم الصيد في البحر الأحمر، سيليه موسم الصيد في البحر المتوسط.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحذيرا من نفوق أعداد من أسماك البوري والبلطي بمنطقة رشيد التابعة لمحافظة دمياط.

وحذروا من عدم تناول تلك الأسماك بسب تعرضها للتسمم بسب نفوقها منذ ساعات طويلة.

وشنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مبكرة على أسواق الأسماك بمدن رشيد وإدكو والمحمودية، وتم ضبط نحو 16 طنًا من الأسماك نافقة والتحفظ عليها وإعدامها.