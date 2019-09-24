"زلزال البورصة".. انهيار الأسهم لليوم الثالث والمؤشر الرئيسي يهوي 4.2%

كتبت- شيماء حفظي:

انهارت مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل تراجعاتها الحادة التي بدأت منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو ما أدى إلى خسارة المؤشر الرئيسي لأغلب المكاسب التي جناها منذ بداية العام.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.2% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 13170 نقطة، وهو تراجع أقل بقليل من مستوى 5% الذي توقف البورصة التداولات عنده.

وكانت البورصة أغلقت التداولات لمدة نصف ساعة يوم الأحد الماضي بعد ان انخفض مؤشرها EGX100 الأوسع نطاقا 5%، ليغلق مؤشرها الرئيسي في نهاية الجلسة على خسائر تزيد على هذا الانخفاض.

وشهدت قطاعات البورصة تراجعات كبيرة، وتصدر قطاع السياحة القطاعات الأكثر هبوطًا اليوم بتراجع نسبته 5.2%، كما تراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3.4%، وقطاع البنوك 4.6% وقطاع العقارات بنسبة 3.7%، وقطاع مواد البناء والتشييد بنسبة 3.3%.

وعلى مستوى الأسهم هبط سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي بنسبة 5.2%، وتراجع سهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بنحو 5%، والمجموعة المالية هيرميس بنسبة 4%.

وقالت إدارة البورصة المصرية في بيان اليوم، إنها طلبت من الشركات الإفصاح عن أي أحداث جوهرية مؤثرة على الأسهم، وقالت الشركات المدرجة إنه لا توجد أي أحداث غير معلنة من شأنها التأثير السلبي على الأداء المالي والتشغيلي.

كما أكدت غالبية الشركات المقيدة العاملة في القطاع السياحي عدم تأثرها سلبا بإغلاق شركة توماس كوك البريطانية للسياحة والسفر، بحسب بيان البورصة.

وقال سامح غريب، رئيس قطاع التحليل الفني بشركة جذور لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن تراجعات الأسهم الكبيرة اليوم كانت بسبب مبيعات الأجانب وهو ما ظهر في سهم البنك التجاري الدولي.

وسجلت تعاملات الأجانب خلال اليوم صافي بيع بقيمة 776.8 مليون جنيه، بينما سجل المصريون صافي شراء بقيمة 747.3 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 29.5 مليون جنيه.

وقال غريب إن التراجعات الحادة في البورصة غير مرتبطة بأحداث اقتصادية سلبية أو فرض ضرائب جديدة أو أي مشكلات خاصة بالسوق.

وأوضح غريب، أن المستثمرين الأجانب اتجهوا إلى البيع بناء على تخوفات من حدوث اضطرابات أو توتر سياسي في مصر في الوقت الحالي، وهي الرسالة التي كانت بحاجة إلى تطمينات سريعة من الحكومة لتفاديها.

وتوقع غريب، أن تعاود مؤشرات البورصة ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع المقبل، بعدما يتأكد المستثمرون من استقرار الوضع السياسي والأمني بمصر، ويعودون مرة أخرى للشراء.