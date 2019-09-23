"بلتون" تعقد مؤتمرًا في دبي للترويج لفرص الاستثمار في مصر

القاهرة- مصراوي:

تعقد شركة "بلتون" المالية القابضة مؤتمرها Beltone Access مطلع الأسبوع المقبل، في مدينة دبي بالإمارات، بمشاركة ممثلي البنك المركزي ووزارة المالية المصرية، وبحضور نحو 17 صندوق استثمار سياديًا، وعالميًا وخليجيًا بقيمة أصول تحت الإدارة تبلغ نحو تريليون دولار أمريكي.

وقالت "بلتون" في بيان اليوم الاثنين، إن الهدف من عقد هذا المؤتمر هو إحاطة المستثمرين وصناديق الاستثمار المحلية بدولة الإمارات وكذلك الصناديق العالمية بكافة التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك الفرص الاستثمارية بالعديد من القطاعات والشركات المدرجة في مصر ما يسهم في دعم البورصة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سبل الحوار المشترك.

يلقي المؤتمر الضوء على النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي احتوى الضغوط التضخمية وتباطؤ التضخم بشكل كبيرٍ إلى 7.5 ٪ في أغسطس 2019، من متوسط قراءة بلغ 14.4٪ في عام 2018 ما سمح بخفض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس منذ التعويم والذي يجدد الثقة الإيجابية للاستثمار. كما حقق الاقتصاد أعلى معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5% بين الأسواق الناشئة، بحسب البيان.

وتعد قوة الجنيه المصري المكتسبة أفضل العملات أداءً في الاقتصادات الناشئة التي تمر بالإصلاحات الاقتصادية، بتسجيل مكاسب بنسبة 5٪ منذ ديسمبر 2018 من أهم نتائج الإجراءات الإصلاحية، وفقا للبيان.

جدير بالذكر أن شركة "بلتون" المالية القابضة نظمت العديد من اللقاءات الاستثمارية خلال السنوات الماضية في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع بورصة نيويورك وإنجلترا بالتعاون مع بورصة لندن والبورصة المصرية بهدف إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية في مصر.

وتعقد حاليًا مؤتمرها Beltone Access بصفة دورية بواقع مؤتمر على الأقل كل شهرين لدعم الاستثمار في البورصة المصرية والاقتصاد المصري بصفة عامة.