مصر وسويسرا توقعان اتفاقا لدعم برنامج "جيتكس" العالمي للمنسوجات والملابس

كتبت- دينا خالد:

وقعت مصر وسويسرا اتفاق تعاون في مجال توفير الدعم المالي والفني لتمويل برنامج المنسوجات والملابس العالمي "جيتكس GTEX" في مصر، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

ووقع الاتفاق عن الحكومة المصرية وزير التجارة والصناعة، وعن الحكومة السويسرية بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة.

وقال وزارة التجارة والصناعة، إن الاتفاق يسهم في تنمية العلاقات والروابط الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الفني والاقتصادي والمالي بين مصر وسويسرا، مشيرا إلى أن الاتفاق يسهم أيضا في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية، وعلى رأسها قطاع الملابس والمنسوجات.

وأضافت أن برنامج المنسوجات والملابس العالمي يستهدف زيادة التنافسية التصديرية لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.

وأشارت الوزارة إلى أن اتفاق تنفيذ البرنامج في مصر يستهدف توفير الدعم الفني لتطوير قطاع المنسوجات باعتباره أحد القطاعات المحورية بالاقتصاد القومي، وقطاعا تصديريا هاما وموفرا رئيسيا لفرص العمل في مصر.

وذكرت أن الهدف الأساسي للاتفاق- والذي يدخل حيز النفاذ فور توقيعه ويستمر حتى 31 ديسمبر2021- يتمثل في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل بقطاع المنسوجات والملابس.

وأوضحت الوزارة أن تحقيق هذا الهدف سيتم من خلال تعزيز القدرات والمعايير الاجتماعية والاستدامة البيئية للقطاع، إلى جانب زيادة القيمة المضافة للمنتجات والخدمات وزيادة الصادرات بالأسواق التقليدية والجديدة، بالإضافة إلى بناء قدرات المؤسسات الداعمة للقطاع بهدف تحسين الخدمات ومواجهة التحديات بالقطاع.

وقالت وزارة التجارة والصناعة إنها هي الجهة المنوطة بتنفيذ المشروع في مصر، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هي الجهة السويسرية المسؤولة، على أن تقوم السفارة السويسرية بالقاهرة بمتابعة تنفيذ المشروع.

وأضافت أنه من أجل تنفيذ المشروع صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة تسيير أعمال ترأسها بالشراكة وزارة التجارة والصناعة، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبعضوية عدد من ممثلي الهيئات والجهات المعنية من القطاع العام والخاص، بهدف تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يتوافق مع برنامج تعزيز القدرة التنافسية الدولية لقطاع النسيج والملابس في بلدان مختارة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENATEX" من بينها مصر، والذي تموله الوكالة السويدية للتنمية الدولية "SIDA" بمبلغ 42 مليون كرونة سويدية ويتولى تنفيذه أيضاً مركز التجارة الدولية.

وقال سفير سويسرا بالقاهرة، إنه يتم تنفيذ برنامج المنسوجات والملابس العالمي في 5 دول على مستوى العالم تشمل مصر، والمغرب، وتونس، وقيرجستان، وطاجكستان، بدعم وتمويل من الحكومة السويسرية.

وأضاف أن تنفيذ البرنامج في مصر يتم بتمويل يبلغ 1.5 مليون فرنك سويسري كمنحة من الحكومة السويسرية، بالإضافة إلى مساهمة الحكومة المصرية بنحو 10% من إجمالي ميزانية المشروع، والتي يتم تخصيصها للخدمات الادارية واللوجستية والتكنولوجية، وإقامة ورش العمل والمؤتمرات وتنفيذ برامج التدريب.

وذكر السفير أن البرنامج ينفذه في مصر مركز التجارة الدولية باعتباره وكالة مشتركة بين منظمة الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، حيث يعمل على البرنامج فريق متخصص في مقر المركز في جنيف، بالتوازي مع فريق آخر يتابع سير البرنامج على أرض الواقع في مصر.

وقال ماتياس كنابي، مدير برنامج الألياف والمنسوجات والملابس في مركز التجارة الدولية، إن المشروع يلبي احتياجات الشركات المصرية لتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة التصدير، ويدعم المؤسسات الرئيسية الراعية لقطاع المنسوجات.

وأشار كنابي إلى أن من المتوقع تحقيق نتائج مستدامة من البرنامج تشمل زيادة الصادرات وخلق فرص العمل.