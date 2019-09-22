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    تعرف على أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم

    12:40 م الأحد 22 سبتمبر 2019
    تعرف على أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم

    محل مشغولات ذهبية

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، في السوق المحلي عند نفس أسعار أمس.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 استقر عند 687 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 589 جنيها، وعيار 24 نحو 785 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب 5496 جنيها.

    وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى عدم تغير سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية اليوم، وهو ثاني أيام العطلة الرسمية في تلك البورصات.

    أسعار الذهب ذهب نادي نجيب غرفة القاهرة التجارية

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