سوديك تتوقع تحقيق مبيعات بقيمة 150 مليار جنيه خلال 10 سنوات القادمة

القاهرة- مصراوي:

توقعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" اليوم الأحد، أن تحقق مبيعات خلال العشرة السنوات القادمة بمبلغ 150 مليار جنيه من خلال مشروعات الشركة المختلفة.

وأضافت في بيان صحفي للبورصة أن ضمن هذه المبيعات مبلغ 50 مليار جنيه مبيعات متوقعة من مشروعات الشركة بإمتداد مدينة زايد والتي تبلغ تكلفتها الاستثمارية المقدرة حوالي 34 مليار جنيه.

وتنفذ الشركة حاليًا مشروع ذا استيتس "The Estates" 500 بمنطقة الشيخ زايد، وهو عبارة وحدات سكنية عبارة عن نماذج متنوعة من المنازل العائلية المنفردة بدءا من الفيلات ذات الطابق الواحد حتى التاون هاوس، وفقًا لبيان سابق.

وتقع قطعة الأرض المنفذ عليها المشروع بالكيلو 44 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، الذي يبعد مسافة 5 كيلومترات فقط من مشروع "سوديك وست"، أكبر مشروعات سوديك في غرب القاهرة، وتبلغ مساحة المشروع المقرر إقامته عليها حوالي 630 ألف متر مربع.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".