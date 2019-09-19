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    أسعار الدواجن ترتفع بالأسواق مع زيادة الطلب

    02:49 م الخميس 19 سبتمبر 2019
    أسعار الدواجن ترتفع بالأسواق مع زيادة الطلب

    مزرعة دواجن

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت أسعار الدواجن بنحو جنيهين للكيلو في المزرعة، اليوم الخميس، مقارنة بأسعار الأحد الماضي، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

    وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة ارتفع إلى 19 جنيها لتصل إلى 24 جنيها بالأسواق مقابل سعر يتراوح بين 21 و22 جنيها الأحد الماضي.

    وأرجع السيد ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على الشراء خلال الأسبوع الحالي.

    وسجل سعر كرتونة البيض بنحو 31.5 جنيه بالمزرعة، لتباع بسعر يتراوح بين 36 و37 جنيها بالأسواق.

    واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي، اليوم، لتصل إلى 29 جنيها بالمزرعة، وتباع بنحو 34 جنيها بالأسواق.

    وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

    مزرعة دواجن سعر كرتونة البيض أسعار الدواجن

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