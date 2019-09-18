تراجع الفلفل والعنب.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفلفل الحامي البلدي والعنب البناتي الأصفر جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الحامي بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

واستقر سعر الكيلو الطماطم بين 4.5 و6.25 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و5.5 جنيه.

ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 4.5 و6.25 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 20 و28 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي 2 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البامية بين 15 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و6 جنيهات.

التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس بين 12 و27 جنيها.