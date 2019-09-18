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    تراجع الفلفل والعنب.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:03 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    تراجع الفلفل والعنب.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    سوق خضار

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار الفلفل الحامي البلدي والعنب البناتي الأصفر جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

    وتراوح سعر كيلو الفلفل الحامي بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

    واستقر سعر الكيلو الطماطم بين 4.5 و6.25 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و5.5 جنيه.

    ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 4.5 و6.25 جنيه.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 2 و3.5 جنيه.

    الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

    الفاصوليا بين 20 و28 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

    الفلفل الحامي البلدي 2 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

    الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات.

    البامية بين 15 و20 جنيها.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

    العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

    العنب البناتي الأحمر بين 5 و6 جنيهات.

    التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات.

    المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

    المانجو العويس بين 12 و27 جنيها.

    سوق العبور أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

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