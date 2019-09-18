تراجع الفلفل والعنب.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الفلفل الحامي البلدي والعنب البناتي الأصفر جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الفلفل الحامي بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.
واستقر سعر الكيلو الطماطم بين 4.5 و6.25 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و5.5 جنيه.
ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 4.5 و6.25 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 4 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 20 و28 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي 2 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات.
البامية بين 15 و20 جنيها.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.
العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.
العنب البناتي الأحمر بين 5 و6 جنيهات.
التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
المانجو العويس بين 12 و27 جنيها.
-
317
-
206
-
170
-
119
-
98
-
66
-
60
-
54
-
52
-
50