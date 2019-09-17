بنك القاهرة: المركزي الأوغندي يقر الاستحواذ على كل أسهم "القاهرة كمبالا"

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك المركزي الأوغندي وافق على رفع رأسمال بنك القاهرة كمبالا، واستحواذ بنك القاهرة على حصة بنكي مصر والأهلي في "القاهرة كمبالا" لتصل حصته إلى 100% من أسهم البنك خلال الشهر الجاري.

وأضاف فايد، ردا على سؤال لمصراوي، على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية عن "الوساطة والتحكيم لفض النزاعات القضائية في البنوك"، اليوم الثلاثاء، أن زيادة رأسمال بنك القاهرة كمبالا تهدف إلى التوسع في السوق الأفريقي، وتحويل البنك إلى منصة للتوسع في عمليات التبادل التجارية والاستثمار والتصدير بين مصر والدول الأفريقية، وبين هذه الدول وبعضها، خاصة دول شرق أفريقيا والكوميسا.

وكان بنك القاهرة أعلن استحواذه على نسبة 100% من أسهم بنك القاهرة الدولي (كمبالا) بأوغندا، حيث كان بنكا مصر والأهلي المصري يستحوذان على 40% من إجمالي رأسمال البنك مقابل 60% لبنك القاهرة، قبل الصفقة.

وحصل بنك القاهرة على موافقة البنك المركزي المصري على زيادة رأسمال بنك القاهرة كمبالا، والاستحواذ على حصة بنكي الأهلي ومصر خلال الشهر الماضي.