جهاد أزعور: البلاد العربية تحتاج لتوفير 28 مليون فرصة عمل حتى 2025

كتبت- منال المصري:

قال جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر توفر نحو 15 مليون فرصة عمل جديدة في البلاد العربية.

وأضاف أزعور خلال الجلسة الافتتاحية لورشة عمل "دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية"، اليوم الاثنين، بالقاهرة، أن الدول العربية تحتاج إلى توفير أكثر من 28 مليون فرصة عمل حتى عام 2025.

وذكر أن الشمول المالي يجب أن يحظى بأهمية كبيرة لدى البنوك المركزية، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي لتكوين فريق شامل يضم عدة إدارات للمساعدة في تحقيق الشمول المالي، وتقديم الدعم الفني لمساعدة الدول لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يساهم هذا الفريق في تحقيق المساعدة لكافة الفئات وخاصة الفئات المهمشة في المناطق الريفية والشباب والمرأة في الحصول على تمويل لمشروعاتهم، بحسب أزعور.

وأشار أزعور إلى أن السبيل الرئيسي أمام الدول العربية لتوفير فرص التشغيل هو تعزيز وتنمية الشمول المالي، واستهداف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإتاحة الفرصة أمام الشباب والفئات المهمشة ومحدودة الدخل للوصول إلى التمويل، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.

وأوضح أن تعزيز الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد البلدان العربية على زيادة معدلات نموها الاقتصادى بنحو 3% خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وزيادة معدلات التوظيف والتشغيل، وتوفير فرص العمل بنسبة 1% سنويا، وهو ما يؤكد أهمية التركيز على الشمول المالي.

وقال أزعور إن صندوق النقد الدولي يتعاون بشكل كبير مع البنوك المركزية والحكومات في المنطقة، والمنظمات مثل صندوق النقد العربي، تماما مثلما يتعاون مع جهات أخرى في العالم للعمل على تعزيز الشمول المالي.