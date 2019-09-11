البورصة تصعد بدعم من مشتريات أجنبية وسط أحجام تداولات كبيرة

كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب، وأحجام تداولات كبيرة.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.39% بنهاية التعاملات إلى مستوى 15014 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، بينما تراجع المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي تعاملات بقيمة 1.1 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 138.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بنحو 1.3 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.46% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 14956 نقطة.