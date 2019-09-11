بالم هيلز تتعاقد مع جوليس برجر لإدارة تطوير المرحلة الأولى من مشروع بادية

كتبت- شيماء حفظي:

وقعت شركة بالم هيلز للتعمير، اتفاقية مع شركة جوليس برجر الألمانية "جي بي أي" لإدارة تطوير المرحلة الأولى (1A) من مشروع بادية بمدينة السادس من أكتوبر، بسحب بيان من الشركة للبورصة اليوم الأربعاء.

وقالت بالم هيلز في بيانها، إن شركة جوليس برجر، ستتولى جميع أنشطة الإدارة والإشراف على تطوير المرحلة الأولى من مشروع بادية، بما في ذلك إدارة ورصد جميع أنشطة المقاولين والعمل كمستشار للمشروع وإدارة التصميمات.

كما ستدير الشركة الألمانية برنامج التشييد والبناء والتصنيع خارج المصنع وعمليات النقل، وإعداد استراتيجيات التطوير وتنفيذها وإدارة التكاليف وإدارة مراقبة الجودة، وإدارة الهندسة القيمية.

وفي مايو الماضي، أطلقت الشركة مشروع مدينة "بادية" السكنية في أكتوبر غرب القاهرة على مساحة 3 آلاف فدان، والتي ستطبق تكنولوجيا الحلول الذكية.

وتبلغ استثمارات المشروع الذي تصل مدة تنفيذه إلى 12 عاما نحو 320 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل قيمة مبيعات المشروع لما بين 470 و480 مليار جنيه على مدار عمره، بحسب تصريحات سابقة لياسين منصور رئيس شركة بالم هيلز للتعمير.

"ويعتبر المشروع هو الأكبر للشركة على مدار عمرها الذي يصل إلى نحو 20 عاما وبالتالي هو تحول نوعي في نشاطها، وذلك هو سر تسمية المدينة بهذا الاسم "بادية" أي بداية جديدة للشركة"، بحسب ياسين منصور.

وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي.