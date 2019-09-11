"قطاع الأعمال" تبحث مع الصين إحياء شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات

كتبت- شيماء حفظي:

زار وفد من وزارة قطاع الأعمال العاصمة الصينية بكين، والتقوا مع مياو واي، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، لبحث فرص التعاون المشتركبين البلدين، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وتناول اللقاء فرص التعاون في مجال تصنيع السيارات الكهربائية من خلال إحياء شركتى النصر والهندسية لصناعة السيارات بما تتمتعان به من مزايا نسبية وتنافسية، أبرزها البنية الأساسية والمعدات والتراخيص والعلامة التجارية المميزة، فضلاً عن الحالة الجيدة لعدد من خطوط الاإنتاج الصالحة للتشغيل.

واستعرض الوفد أبرز محفزات الاستثمار في مصر بصفة عامة وأهم رؤى الدولة لتحفيز صناعة واستخدام السيارات الكهربائية بصفة خاصة مع تطلع الجانب المصري إلى التعاون مع نظيره الصيني في هذا الأمر.

وقال مياو واي، الوزير الصيني، إن بلاده ترحب بالتعاون مع الجانب المصري، واهتمام بلاده بمبادرة الحزام والطريق وموقع مصر منها، مستعرضا أهم محفزات الاستثمار وخاصة في مجال صناعة السيارات الكهربائية وأهمية البنية الأساسية الملائمة لإطلاق تجربة صناعة وتجميع مختلف أنواع السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية.

وعرض مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية عددًا من الفرص الاستثمارية في الشركات التابعة ومنها الشركات العاملة في صناعة السيارات والصناعات المعدنية والتعدينية.

وأعطى نافع، تصورا عن مشروعات محددة يمكن للشركاء الصينيين المشاركة فيها بالتكنولوچيا ورأس المال مثل مشروعات ذات قيمة مضافة في مجال صناعة الألومنيوم مثل الفويل والچنوط وعلب الألومنيوم، والسبائك الحديدية والأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك وتكويك الفحم، إلى غير ذلك من مشروعات تم الترويج لها واستقبلها الجانب الصيني باهتمام بالغ، بحسب البيان.