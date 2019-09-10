أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها في حوالي 6 أسابيع

القاهرة- وكالات:

ارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الخامس لتصل إلى أعلى مستوياتها في حوالي 6 أسابيع، اليوم الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل حيال إمكانية اتفاق أوبك ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش، كان الخام العالمي برنت مرتفعا بمقدار 31 سنتا أو 0.5% إلى 62.90 دولار للبرميل، بينما كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 32 سنتا أو 0.6% إلى 58.17 دولار للبرميل.

وزاد برنت إلى أعلى مستوياته منذ الأول من أغسطس الماضي، بينما صعد الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 31 يوليو الماضي.

وربح خام غرب تكساس الوسيط أكثر من2% أمس الاثنين، بينما أنهى برنت، اليوم الثلاثاء مرتفعا 1.7%، إذ جاء رد فعل السوق إيجابيا حيال تعيين العاهل السعودي ابنه الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة، الأحد الماضي.

وقال الأمير عبد العزيز، وهو عضو قديم بوفد المملكة لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إن ركائز السياسة السعودية لن تتغير وإن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي 1.2 مليون برميل يوميا سيظل مستمرا.

وأضاف أن التحالف الذي يعرف باسم "أوبك"، والذي يضم أعضاء أوبك ودول غير أعضاء من بينها روسيا، سيستمر لفترة طويلة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة "لأوبك" التي تتابع الامتثال للتخفيضات الخميس المقبل في أبوظبي.