تشكيل مجموعة عمل مصرية يابانية لتيسير التبادل التجاري بين البلدين

كتبت- دينا خالد:

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء إن مسئولين من الوزارة بحثوا مع وفد حكومي ياباني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت الوزارة في البيان أن المسئولين اتفقوا على تشكيل مجموعة عمل مصرية يابانية يترأسها عن الجانب المصري رئيس جهاز التمثيل التجاري وبعضوية ممثلين عن المجالس التصديرية والمكتب التجاري المصري في طوكيو.

وبحسب البيان تستهدف المجموعة تيسير تدفق التبادل التجاري بين البلدين وإزالة كافة التحديات التي قد تواجه الشركات اليابانية المستثمرة أو الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

وقال البيان إن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب الياباني للنفاذ إلى أسواق الدول الأفريقية.

وعت الوزارة الوفد الياباني للمشاركة في المؤتمر الذي تنظمه الحكومة المصرية حول التصنيع في أفريقيا والمقرر عقده ضمن فعاليات مؤتمر "الاستثمار في أفريقيا" خلال شهر نوفمبر المقبل.

ونقل البيان عن يوشيهيكو ايسوزاكى، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني إنن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الوفد الياباني مع عدد من المسؤولين المصريين على هامش مشاركة الوفد في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي الياباني العربي.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً في العلاقات بين مصر واليابان انعكس في الزيارات الرسمية المتبادلة بين المسؤولين بالبلدين.

ونقل ايسوزاكى حرص بلاده على زيادة الشركات اليابانية العاملة في مصر والتي يبلغ عددها نحو 50 شركة فضلاً عن ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية في مصر بما يتناسب مع مستوى العلاقات التي تربط البلدين.