أرقام قياسية شهدها العام الرابع لافتتاح قناة السويس الجديدة (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

شهد العام الرابع لعمل قناة السويس الجديدة عددا من الأرقام القياسية ذكرها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة في ذكرى الاحتفال بافتتاح القناة الجديدة، أمس الثلاثاء، الموافق 6 أغسطس.

وتضمنت أبرز هذه الأرقام تحقيق أعلى إيرادات سنوية في تاريخ القناة في عام 2018-2019، وعبور أكبر عدد سفن في يوم واحد في أغسطس الحالي، ومرور أكبر سفينة ركاب بالعالم في أبريل.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز المعلومات عن مؤشرات قناة السويس في الذكرى الرابعة لافتتاحها.