  • عاجل:الذهب يحلق بعيدًا.. والجرام يرتفع 20جنيها في تعاملات اليوم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار معهد الأورام اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    أرقام قياسية شهدها العام الرابع لافتتاح قناة السويس الجديدة (فيديوجرافيك)

    05:01 م الأربعاء 07 أغسطس 2019
    أرقام قياسية شهدها العام الرابع لافتتاح قناة السويس الجديدة (فيديوجرافيك)

    قناة السويس الجديدة

    كتب- مصطفى عيد:

    شهد العام الرابع لعمل قناة السويس الجديدة عددا من الأرقام القياسية ذكرها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة في ذكرى الاحتفال بافتتاح القناة الجديدة، أمس الثلاثاء، الموافق 6 أغسطس.

    وتضمنت أبرز هذه الأرقام تحقيق أعلى إيرادات سنوية في تاريخ القناة في عام 2018-2019، وعبور أكبر عدد سفن في يوم واحد في أغسطس الحالي، ومرور أكبر سفينة ركاب بالعالم في أبريل.

    ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز المعلومات عن مؤشرات قناة السويس في الذكرى الرابعة لافتتاحها.

    قناة السويس مهاب مميش إيرادات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان