36 % زيادة بحجم محفظة التمويل متناهي الصغر بمصر خلال عام بنهاية يونيو

كتبت- منال المصري:

قالت منى ذو الفقار، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن المحفظة الائتمانية لصناعة التمويل متناهي الصغر سجلت 21.2 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني من 2019، محققة نمواً بواقع 36.3% مقارنة بنهاية الربع الثاني من 2018، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الأربعاء.

وأضافت منى ذو الفقار، إن عدد المستفيدين من هذه المحفظة بلغ 3.3 مليون عميل بمعدل نمو 14.1% مقارنة بنتائج نهاية الربع الثاني من عام 2018.

وتابعت: "نولي اهتماما بالغا بتشجيع المؤسسات والجمعيات وشركات التمويل على استخدام أدوات الدفع غير النقدي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، بما يرفع كفاءة الخدمات المالية ويساهم في زيادة معدلات الشمول المالي".

وتوقعت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن تحقق صناعة التمويل متناهي الصغر نقلة نوعية بزيادة استخدام جهات التمويل متناهي الصغر لأدوات الدفع الإلكتروني في سداد وتحصيل القروض، بجانب التوسع في بعض المنتجات الجديدة مثل التأجير التمويلي، والتأمين متناهي الصغر، بحسب البيان.

وتصدرت الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل قائمة الجهات العاملة في التمويل متناهي الصغر فيما يتعلق بقاعدة العملاء لتسجل 1.895 مليون عميل في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بمعدل نمو 3.1 % مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2018، وفقا لمنى ذو الفقار.

بينما حققت المحفظة الائتمانية لتلك الجهات 6.829 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2019 بمعدل نمو 21.3% مقارنة بنهاية الربع الثاني من 2018.

واحتلت شركات التمويل متناهي الصغر المرتبة الثانية من حيث عدد المستفيدين وحجم المحفظة الائتمانية، لتصل قاعدة العملاء إلى 1.040 مليون عميل، في نهاية الربع الثاني من 2019 بمعدل نمو 41.9% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2018، بحسب منى ذو الفقار.

كما حققت المحفظة الائتمانية لهذه الشركات 6.964 مليار جنيه، بمعدل نمو 69.1% عن نفس الفترة من عام 2018.

وأشارت ذو الفقار إلى أن البنوك التي تمنح التمويل متناهي الصغر أقل من 100 ألف جنيه بشكل مباشر للأفراد والشركات استحوذت على المرتبة الثالثة بالنسبة لعدد المستفيدين، إذ بلغت قاعدة العملاء نحو 391 ألف عميل، بمعدل نمو 14.3% مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2018.

بينما احتلت البنوك المركز الأول من حيث حجم المحفظة الائتمانية لتسجل 7.493 مليار جنيه، بمعدل نمو 27.8% عن نتائج الربع الثاني من عام 2018.