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    وول ستريت تفتح متراجعة مع إقبال المستثمرين على شراء الذهب

    04:40 م الأربعاء 07 أغسطس 2019
    وول ستريت تفتح متراجعة مع إقبال المستثمرين على شراء الذهب

    بورصة وول ستريت

    القاهرة- وكالات:

    فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الأربعاء، مع سعي المستثمرين لشراء أصول الملاذ الآمن من الذهب والسندات الحكومية بفعل مخاوف من تأثير حرب تجارية طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة على النمو العالمي.

    وقالت وكالة رويترز إن المؤشر داو جونز الصناعي هبط 215.30 نقطة أو 0.83% إلى 25814.22 نقطة.

    وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.12 نقطة أو 0.80% إلى 2858.65 نقطة.

    ونزل المؤشر ناسداك المجمع 85.99 نقطة أو 1.10% إلى 7747.27 نقطة عند الفتح، بحسب الفتح.

    بورصة وول ستريت شراء الذهب السندات الحكومية

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