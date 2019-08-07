مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة 1.7% مع نهاية تعاملات الأربعاء

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بمشتريات أجنبية وعربية.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.65% مع نهاية تعاملات اليوم، إلى مستوى 13880 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب خلال تعاملات اليوم صافي شراء بقيمة 917.9 مليون جنيه، و17.2 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 935.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع أمس بنسبة 0.42%، إلى مستوى 13655 نقطة، بدعم من مشتريات محلية.