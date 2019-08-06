الدولار يتراجع في بنك قناة السويس مع نهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما ارتفع في بنكي الأسكندرية والتجاري الدولي، فيما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس، إلى 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية، قرشين، إلى 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا، في التجاري الدولي إلى 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية، في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والبركة عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.