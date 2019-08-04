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    ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم

    10:31 ص الأحد 04 أغسطس 2019
    ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم

    البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بنحو 0.02% إلى مستوى 13529 نقاط.

    كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

    وكان المؤشر الرئيسي EGX30 صعد بنسبة 1% إلى مستوى 13525 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، مدعوما بمشتريات أجنبية ومحلية.

    البورصة المصرية مؤشر البورصة

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