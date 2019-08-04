ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم
10:31 ص الأحد 04 أغسطس 2019
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بنحو 0.02% إلى مستوى 13529 نقاط.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.
وكان المؤشر الرئيسي EGX30 صعد بنسبة 1% إلى مستوى 13525 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، مدعوما بمشتريات أجنبية ومحلية.
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