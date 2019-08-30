تراجع الدولار واليورو.. أسعار العملات في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر الدولار واليورو أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

تراجع سعر الدولار قرشين خلال تعاملات الأسبوع، حيث سجل أمس الخميس 16.50 جنيه للشراء و16.60جنيه للبيع، بحسب بيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 18.24 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع مقابل 18.28 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الجنيه الإسترليني، بينما ترجع سعر بيعه، ليسجل أمس 20.10 جنيه للشراء و20.30 جنيه للبيع مقابل 20 جنهيا للشراء و20.39 جنيها للبيع.

وارتفع سعر بيع الدينار الكويتي ليسجل أمس 54.31 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع مقابل 54.30 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، قرشا ليسجل أمس 4.39 جنيه للشراء واستقر سعر البيع عند 4.43 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال القطري قرشا إلى 4.29 جنيه للشراء و 4.56 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.