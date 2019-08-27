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    هيئة الاستثمار ترفع مقابل الانتفاع للمشروعات القائمة بالمناطق الحرة

    11:34 ص الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    هيئة الاستثمار ترفع مقابل الانتفاع للمشروعات القائمة بالمناطق الحرة

    خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وال

    كتب- مصطفى عيد:

    قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيادة مقابل الانتفاع للمشروعات القائمة في المناطق الحرة، ما عدا منطقة قفط، بداية من يناير 2020، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

    وقالت الوزارة إن القرار جاء في إطار متابعة المجلس، خلال اجتماع له، ضوابط العمل في المناطق الحرة، بما يضمن الحفاظ على مرافق المناطق الحرة بعد أعمال التطوير التي تمت وتتم حاليا من أجل التيسير على المستثمرين.

    ووفقا للقرار، زاد مقابل الانتفاع للمشروعات القائمة بالمناطق الحرة إلى 5 دولارا/ للمتر المربع للنشاط الصناعي، وإلى 9 دولارات للمتر المربع لنشاطي التخزين والخدمي، وإلى 18 دولارا للمتر المربع لنشاط السيارات المستعملة، و28 دولارا للمتر المربع للمباني الجاهزة.

    كما تضمن القرار زيادة مقابل الانتفاع للمساحات الشاغرة لتصبح 7 دولارات للمتر المربع للنشاط الصناعي، و11 دولارا للمتر المربع للنشاط التخزيني والخدمي، و20 دولارا للمتر المربع لنشاط السيارات المستعملة، و30 دولارا للمتر المربع للمباني الجاهزة، وذلك بعد أعمال التطوير التي تمت مؤخرا في المناطق الحرة، وتحسين مستوى الخدمات بها.

    الهيئة العامة للاستثمار مشروعات المناطق الحرة وزارة الاستثمار

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