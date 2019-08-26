بنك مصر وهيئة التأمينات يوقعان غدًا بروتوكول تعاون لميكنة المدفوعات

القاهرة- مصراوي:

توقع وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر، بهدف ميكنة المدفوعات النقدية للمتعاملين مع الهيئة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن البروتوكول يهدف إلى ميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع هيئة التأمينات، والممثلة في المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن مثل متجمدات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وغيرها من المزايا التأمينية.

وقال البيان إن هذا البروتوكول يأتي في إطار التوجيه العام للدولة لاستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بمختلف قطاعات الدولة لتحقيق الشمول المالي.