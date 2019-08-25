تعيين مشيرة كرارة معاونًا للوزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية

كتبت- منار الرخ:

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح، قرارًا وزاريًا، بتعيين مشيرة كرارة، معاونًا لوزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية لمدة عام.

وقالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الأحد إن الإستعانة بالخبرات الإدارية المتميزة يعد جزءًا أساسيًا من عملية التطوير الإداري التي تتطلبها المنظومة الإدارية.

وأضافت الوزراة أن تعيين معاونين للوزراء يأتي في إطار العمل على تمكين الشباب وتقديرًا لمجهوداتهم، حيث تنظر الدولة المصرية للشباب باعتبارهم حاضر عملية التنمية ومستقبلها.

وتتمثل مهام معاون وزير التخطيط للسياسات الاقتصادية في متابعة الملفات الخاصة بخطة التنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، وكذلك متابعة لجنة إدارة ملف الدين العام، والمهام الأخرى الخاصة بالسياسات الاقتصادية ومتابعتها مع الإدارات المختلفة داخل الوزارة.

ومشيرة كرارة حاصلة على بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا الإدارة من الجامعة الألمانية بالقاهرة، وماجستير العلوم في الاقتصاد من الجامعة ذاتها، بحسب البيان,

وتعد حاليًا مشيرة الدكتوراة في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعملت رئيسًا للفريق الفني ومحللًا اقتصاديا بمكتب نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط منذ 2015، كما عملت مدرسًا مساعدًا بقسم الاقتصاد بالجامعة الألمانية بالقاهرة في الفترة من 2011-2015.