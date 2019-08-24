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    فيتش تخفض تصنيفها الائتماني للبنان من (-b) إلى (ccc)

    09:49 ص السبت 24 أغسطس 2019
    فيتش تخفض تصنيفها الائتماني للبنان من (-b) إلى (ccc)

    وكالة فيتش

    القاهرة- وكالات:

    خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبنان من (-b) إلى (ccc)

    وقالت وكالة فيتش إن خفض التصنيف الائتماني للبنان يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبنان ومخاطر متزايدة على قدرة الحكومة على خدمة ديونها.

    ونقلت وكالة رويترز عن فيتش قولها إن الحكومة اللبنانية تعتمد إلى حد كبير على تمويل من المصرف المركزي لسداد الدين من الأسواق المحلية والسندات الدولية.

    وأضافت الوكالة إن لبنان يحتاج لتدفقات كبيرة لرؤوس أموال لتمويل عجز كبير في كل من الميزانية والحساب الجاري.

    وكالة فيتش البنان الحكومة اللبنانية

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