فيتش تخفض تصنيفها الائتماني للبنان من (-b) إلى (ccc)

القاهرة- وكالات:

خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبنان من (-b) إلى (ccc)

وقالت وكالة فيتش إن خفض التصنيف الائتماني للبنان يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبنان ومخاطر متزايدة على قدرة الحكومة على خدمة ديونها.

ونقلت وكالة رويترز عن فيتش قولها إن الحكومة اللبنانية تعتمد إلى حد كبير على تمويل من المصرف المركزي لسداد الدين من الأسواق المحلية والسندات الدولية.

وأضافت الوكالة إن لبنان يحتاج لتدفقات كبيرة لرؤوس أموال لتمويل عجز كبير في كل من الميزانية والحساب الجاري.