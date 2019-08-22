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    قبيل قرار الفائدة.. تراجع العائد على أذون الخزانة بنحو 1% في عطاء الخميس

    05:39 م الخميس 22 أغسطس 2019
    قبيل قرار الفائدة.. تراجع العائد على أذون الخزانة بنحو 1% في عطاء الخميس

    تراجع العائد على أذون الخزانة


    كتبت- منال المصري:

    هبط العائد على أذون الخزانة، اليوم الخميس بنحو 1% في العطاء الذي طرحه البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، وذلك قبيل إعلان قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك اليوم بشأن الفائدة، وسط توقعات قوية بخفضها.

    ووفقا لبيانات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تراجع العائد على أذون لأجل 182 يوما (6 أشهر) إلى 16.9% مقابل 17.9% بالعطاء السابق، فيما تراجع العائد على أذون 357 يوما إلى 16.5% مقابل 17.3% بالعطاء السابق.

    وباع البنك المركزي خلال العطاء اليوم أذون خزانة بقيمة 19.5 مليار جنيه.

    أذون الخزانة أسعار الفائدة

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