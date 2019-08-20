"أوراسكوم" تطرح مشروعا عقاريا جديدا على المارينا بالجونة في سبتمبر

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها ستطرح مشروعا عقاريا فاخرا جديدا يطل على المارينا بالجونة، في سبتمبر المقبل.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أن هناك إقبالا من العملاء الأجانب على مبيعات الوحدات العقارية.

وقالت الشركة، إن صافي المبيعات العقارية في الجونة، واصلت الارتفاع خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة زيادة الطلب على المشروعين الجديدين "فيلات انشينت ساندز وCYAN .

وارتفع صافي مبيعات العقارات في الجونة بنسبة 8.5% ليصل إلى 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول مقابل 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البيان.

وأشارت الشركة، إلى ارتفاع متوسط سعر المتر بنسبة 19.3 % ليصل إلى 46,984 جنيه مقابل 39,381 جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2018.

وقالت أوراسكوم، إنها أضافت في إبريل 2019، مخزونا جديدا في مشروع فيلات انشينت ساندز بقيمة إجمالية 12 مليون دولار وتم بيعهم في أسبوعين.

وأوضح البيان، أنه على صعيد البناء والتشييد، فهناك تقدم ملحوظ في عملية بناء شقق أبو تيج للتسليم في الربع الأخير من عام 2019، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع طويلة، مشروع أم جمر وفنادير باي 2.