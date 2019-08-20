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    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

    11:44 ص الثلاثاء 20 أغسطس 2019
    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 32 و35 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 50 و58 جنيها.

    وبقى سعر كيلو السبيط والكاليماري مستقرا اليوم، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها.

    وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها

    أسعار الأسماك سوق العبور

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