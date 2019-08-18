أسعار الدولار تستقر في البنوك مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه الخميس الماضي.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الأهلي ومصر عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والعربي الأفريقي عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الإسكندرية، وأبو ظبي الإسلامي عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي البركة، وقناة السويس عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.