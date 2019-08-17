رويترز: أمريكا ستمنح هواوي 90 يوما أخرى للشراء من موردين أمريكيين

القاهرة- وكالات:

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إنه من المتوقع أن تمدد وزارة التجارة الأمريكية مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بالشراء من شركات توريد أمريكية حتى تستطيع خدمة عملائها الحاليين.

وأضاف المصدران أنه سيتم تمديد "الترخيص العام المؤقت" لهواوي 90 يوما.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد سمحت في بادئ الأمر لهواوي بشراء بعض السلع أمريكية الصنع في مايو بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء بهدف الحد من أثر ذلك على عملائها الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف الأمريكي.

وسيأتي التمديد ليجدد اتفاقا من المقرر أن ينتهي في 19 أغسطس الجاري لتظل هواوي قادرة على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية وتوفير تحديثات لبرامج هواتف هواوي المحمولة.

وقال أحد المصدرين إن من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ مطلع الأسبوع الجاري.

ولم تعلق هواوي حتى الآن، كما لم ترد وزارة الخارجية الصينية إلى الآن على طلب تعقيب أُرسل إليها عبر الفاكس.

لكن هواوي لا تزال ممنوعة من شراء قطع غيار ومكونات أمريكية لتصنيع منتجات جديدة، دون الحصول على تصاريح خاصة إضافية.

وامتنعت وزارة التجارة الأمريكية مساء الجمعة عن التعليق على تصريحات للوزير ويلبور روس على تلفزيون (سي.إن.بي.سي) قبل أيام، قال خلالها إن التصاريح القائمة سارية حتى الاثنين.

وردا على سؤال عما إذا كانت ستمدد، قال روس "سأكون سعيدا عندما أطلعكم على الجديد يوم الاثنين".