أسعار الدولار ترتفع أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وصعد سعر العملة الأمريكية قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الإسكندرية، وأبو ظبي الإسلامي عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي البركة، وقناة السويس عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.