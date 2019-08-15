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    أسعار الذهب في مصر ترتفع 43 جنيها للجرام خلال 15 يوما (إنفوجرافيك)

    04:53 م الخميس 15 أغسطس 2019
    أسعار الذهب في مصر ترتفع 43 جنيها للجرام خلال 15 يوما (إنفوجرافيك)

    أسعار الذهب

    كتب- مصطفى عيد:

    تصميم- مايكل عادل:

    سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري ارتفاعا بنحو 43 جنيها في الجرام، تأثرا بزيادة الأسعار العالمية، حيث سجل سعر الجرام خلال هذا الشهر مستويات قياسية لم يصل إليها من قبل في مصر.

    ويرصد مصراوي خلال الإنفوجرافيك التالي، حركة أسعار الذهب خلال النصف الأول من الشهر الجاري في الأسواق المحلية، وفقا لسعر الجرام عيار 21.

    goldinfo

    أسعار الذهب
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