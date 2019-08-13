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    استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في ثالث أيام العيد

    11:54 ص الثلاثاء 13 أغسطس 2019
    استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في ثالث أيام العيد

    أرشيفية

    كتبت- منار الرخ:

    استقرت أسعار أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى بسوق الجملة في منطقة العبور، عند نفس مستوياتها أمس.

    ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه، وسجل سعر كيلو الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، وكيلو الخيار بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفواكه، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 2 و3.5 جنيه.

    الفاصوليا بين 20 و30 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه، و4 جنيهات.

    الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    البامية بين 12 و18 جنيها.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

    العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

    العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

    التين البرشومي بين 5 و10 جنيهات.

    الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

    البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

    المانجو العويس بين 14 و24 جنيها.

    المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة عيد الأضحى

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