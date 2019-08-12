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    35 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور في ثاني أيام العيد

    12:46 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    35 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور في ثاني أيام العيد

    أسماك

    كتب- مصطفى عيد:

    استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور، خلال تعاملات اليوم الاثنين ثاني أيام عيد الأضحى، عند نفس مستوياتها أمس الأحد.

    وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 32 و35 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 50 و58 جنيها، دون تغير عن مستويهما أمس، وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني لسوق الجملة بالعبور.

    وبقى سعر كيلو السبيط والكاليماري مستقرا خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، وأيضا تراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها.

    وحافظ سعر كيلو المكرونة السويسي على مستواه اليوم، بين 55 و65 جنيها، وكذلك سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

    سوق العبور الأسماك المأكولات البحرية عيد الأضحى

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