انخفاض البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 32 و35 جنيها.

بينما ارتفع سعر كيلو السمك البوري، جنيهين، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 49 و57 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي، اليوم، بين 55 و65 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.