التضامن تبدأ غدًا صرف المعاشات المحولة على البنوك

القاهرة- مصراوي:

تبدأ وزارة التضامن، غدًا الأربعاء، صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة المقررة وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك لعدد 1.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.3 مليار جنيه.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف معاشات شهر يوليو في كل أنحاء الجمهورية لـ9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، اعتبارًا من الأول من يوليو للمعاشات التي تُصرف من منافذ صندوقي التأمينات العام والخاص.

وأعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم أن إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى مساء أمس قاربت 4.5 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية 6 مليارات و880 مليون جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 759 ألف حالة بقيمة إجمالية مليار و368 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM مليون و806 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية ملياري و66 مليون جنيه.

وكانت الوزارة أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل أي شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف.