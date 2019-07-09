"البريد" تصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة تنظيم مصر بطولة أمم أفريقيا

كتب- محمد علاء الدين:

أصدرت الهيئة القومية للبريد طوابع بريدية وبطاقة تذكارية بمناسبة تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بحسب بيان صحفي من الهيئة اليوم الثلاثاء.

وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة يعد حدثًا تاريخيًا ورقمًا قياسيًا لم تحققه أي دولة أفريقية من قبل.

وأضاف أن هيئة البريد بهذه المناسبة أصدرت طابعًا ثلاثي الأشكال متصل يحمل الجزء الأول منه صورة لكأس البطولة وتميمة الدورة والطابع الأوسط مدون عليه كأس الأمم الافريقية ومزود ببعض الزخارف العربية وفي الخلفية تظهر صورة للشمس وقت الشروق والجزء الأخير من الطابع تم تصميمه على شكل قارة أفريقيا مضاف اليها أعلام جميع الدول المشاركة.

كما أصدر البريد بهذه المناسبة بطاقة تذكارية مع الطابع الثلاثي تعبر عن تنظيم مصر لهذا الحدث الرياضي الهام.

وقال البيان إن مقاس الطابع ٥سم x ٩سم أوفست متعدد الألوان وقيمته 12 جنيهًا أما البطاقة التذكارية تم تصميمها بمقاس ٦سم x ٨سم أوفست متعدد الألوان وقيمتها 5 جنيهات.