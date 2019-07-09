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    ارتفاع البوري والبلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    10:52 ص الثلاثاء 09 يوليو 2019
    ارتفاع البوري والبلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    سمك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 39 و45 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

    وزاد سعر كيلو الكابوريا اليوم 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، كما زاد سعر كيلو سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و190 جنيها.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وكما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

    أسعار الأسماك السمك البلطي سوق العبور

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