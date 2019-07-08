أوراسكوم للتنمية تبيع حصتها في فندق "أوبروي العائم" بقيمة 4 ملايين دولار

القاهرة – مصراوي:

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن بيع حصتها في الفندق العائم أوبروي زهرة بالأقصر، بقيمة استثمارية 4 ملايين دولار.

وبحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم الاثنين فإن حصة الشركة تبلغ 51% من الفندق العائم الذي يتكون من 27 كابينة.

وقال البيان إن الشركة باعت الحصة لأحد المستثمرين بإجمالي قيمة 4 ملايين دولار، وسوف ينتج عن عملية البيع تدفقات نقدية قدرها 2 مليون دولار.

وتهدف الشركة إلى استخدام التدفقات الناتجة من عملية البيع في تمويل توسعاتها، بحسب البيان.

وقال البيان إن عملية البيع تأتي ضمن استراتيجية الشركة في بيع عدد من الأصول غير الأساسية لتعزيز مركزها المالي وإعادة تشكيل استثماراتها وتحديد أولوياتها واستثمار رأس مال الشركة في بناء المدن.

ويمتلك شركة أوراسكوم للتنمية، رجل الأعمال المصري، سميح ساويرس، وتعمل الشركة في مجال السياحة والعقارات.