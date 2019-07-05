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    تراجع البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

    05:12 م الجمعة 05 يوليه 2019
    تراجع البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

    السمك - ارشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسوق العبور مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، بينما استقرت أسعار المأكولات البحرية الأخرى.

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، بين 3 جنيهات و7 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 35 و42 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و150 جنيها، وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و190 جنيها.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

    واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح اليوم بين 40 و46 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

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