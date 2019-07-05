تراجع الليمون وزيادة البطاطس.. أسعار الخضروات في أسبوع
القاهرة – مصراوي:
انخفض سعر كيلو الليمون البلدي الجملة خلال الأسبوع الماضي 5 جنيهات، بينما ارتفع سعر البطاطس 75 قرشا، في سوق العبور اليوم مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.
وسجل سعر كيلو الليمون اليوم بين 15 و30 جنيهًا، مقابل 20 و 30 جنيها، بتراجع 5 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
البطاطس بين 3.75 و4.75 جنيه، بزيادة 75 جنيه.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و2.5 جنيه.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 و 3 جنيهات، بتراجع جنيه.
الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.
البامية بين 9 جنيهات و17 جنيها، بزيادة جنيهين.
القلقاس بين 5 و9 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 15 و30 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.
كانتالوب بين 2 و4.5 جنيه.
بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.
خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات.
مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.
مانجو عويس 20 و30 جنيها.
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