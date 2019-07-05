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    تراجع الليمون وزيادة البطاطس.. أسعار الخضروات في أسبوع

    05:07 م الجمعة 05 يوليو 2019
    تراجع الليمون وزيادة البطاطس.. أسعار الخضروات في أسبوع

    أسعار الخضروات والفاكهة

    القاهرة – مصراوي:

    انخفض سعر كيلو الليمون البلدي الجملة خلال الأسبوع الماضي 5 جنيهات، بينما ارتفع سعر البطاطس 75 قرشا، في سوق العبور اليوم مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

    وسجل سعر كيلو الليمون اليوم بين 15 و30 جنيهًا، مقابل 20 و 30 جنيها، بتراجع 5 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

    البطاطس بين 3.75 و4.75 جنيه، بزيادة 75 جنيه.

    البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

    الكوسة بين 1.5 و2.5 جنيه.

    الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

    الملوخية بين 2 و 3 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.

    البامية بين 9 جنيهات و17 جنيها، بزيادة جنيهين.

    القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 15 و30 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

    كانتالوب بين 2 و4.5 جنيه.

    بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

    خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات.

    مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

    مانجو عويس 20 و30 جنيها.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة الطماطم البطاطس سوق العبور

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