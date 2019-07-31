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    أسعار الأسمنت تتراجع 50 جنيهًا في الطن مع الركود وزيادة المعروض

    03:58 م الأربعاء 31 يوليو 2019
    أسعار الأسمنت تتراجع 50 جنيهًا في الطن مع الركود وزيادة المعروض

    أسمنت

    كتبت- منار الرخ:

    تراجعت أسعار الأسمنت في الأسواق بقيمة تتراوح بين 40 و50 جنيهًا للطن خلال الأيام الماضية، بحسب عبد العزيز قاسم، سكرتير عام شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

    ويتراوح سعر طن الأسمنت التجاري بين 700 و750 جنيها للطن تسليم المصنع، فيما يتراوح سعر البيع التجاري للمستهلك بين 800 و850 جنيه للطن، وفقا لأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

    وأرجع الزيني، انخفاض الأسعار إلى حالة الركود الموجودة بالأسواق، بسبب زيادة المعروض.

    وتوقع الزيني، أن ترتفع أسعار الأسمنت مرة أخرى إلى خلال الأيام القليلة القادمة.

    وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.

    أسعار الأسمنت غرفة القاهرة التجارية عبد العزيز قاسم

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