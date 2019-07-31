بينها السكر.. تعرف على 5 سلع أساسية تراجعت أسعارها في يوليو

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 سلع في السوق المحلى خلال شهر يوليو الجاري، بسبب تراجع سعر صرف الدولار وزيادة المعروض بالأسواق، بحسب ما ذكره تجار لمصراوي.

وقال تجار، إن أسعار السكر والفول والدقيق والأرز والمكرونة تراجعت خلال الشهر الجاري.

تراجع السكر

وبحسب ما قاله حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن سعر طن السكر الأبيض تراجع بنحو 200 جنيه، ليصل إلى 7 الآف جنيه مقابل 7200 جنيه، بسبب تراجع سعر صرف الدولار وزيادة المعروض بالأسواق.

وتراجع سعر كسلو السكر في الأسواق إلى 7.5 جنيه مقابل 8 جنيهات، بحسب حيي كاسب، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية.

تراجع الفول

شهدت أسعار الفول تراجعا بنسبة تتراوح بين 10 و15%، منذ بداية الشهر الجاري، بسبب زيادة المعروض بالأسواق وتراجع سعر الدولار، وفقا لقول قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الغلال في غرفة القاهرة التجارية.

ويتراوح سعر كيلو الفول حاليا بين 18 و20 جنيها، كما تراجع سعر الفول المستورد ليتراوح بين 11 و13 جنيها.

انخفاض الأرز

انخفضت أسعار الأرز بنسبة تتراوح بين 15 و20%، نتيجة تراجع أسعار الأرز الشعير.

وقال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأرز تراجعت بالأسواق بنسبة تتراوح بين 15 و20%، خلال الأيام الماضية، ليتراوح سعر الكليو بين 8 و10 جنيهات بحسب النوع والجودة.

تراجع الدقيق

قال عبد الرحمن المرشدي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وصاحب "شركة المرشدي- مطاحن 72"، إن أسعار الدقيق تراجعت بنحو ألف جنيه ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه، بسبب انخفاض أسعار القمح عالميا.

انخفاض المكرونة

تراجع سعر المكرونة بالأسواق، نتيجة تراجع أسعار الدقيق، بحسب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات.

ووفقا لقول يحيي كاسب، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، فإن سعر كليو المكرونة المعبأ بين 7 و8 جنيهات مقابل 10 جنيهات، وسعر الكيلو السائب يصل إلى 6 جنيهات مقابل 8 جنيهات.

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