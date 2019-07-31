البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي

كتبت- دينا خالد:

شهدت البورصة المصرية ارتفاعا في مؤشرها الرئيسي مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وسط اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.21% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 13392 نقطة.

بينما هوى مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56%، والمؤشر EGX100 بنسبة 0.42%.

وسجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 1.1 مليار جنيه، و36 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات والأجانب صافي شراء بقيمة 1.16 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 انخفض بنسبة 0.43% إلى مستوى 13364 نقطة، مع نهاية تعاملات، أمس.