  • عاجل:السيسي عن قواعد البيانات الجديدة: استبعدنا مئات الآلاف من التموين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي

    03:13 م الأربعاء 31 يوليو 2019
    البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي

    البورصة المصرية

    كتبت- دينا خالد:

    شهدت البورصة المصرية ارتفاعا في مؤشرها الرئيسي مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وسط اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع.

    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.21% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 13392 نقطة.

    بينما هوى مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56%، والمؤشر EGX100 بنسبة 0.42%.

    وسجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 1.1 مليار جنيه، و36 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات والأجانب صافي شراء بقيمة 1.16 مليار جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي EGX30 انخفض بنسبة 0.43% إلى مستوى 13364 نقطة، مع نهاية تعاملات، أمس.

    البورصة المصرية مؤشرات البورصة

    الخبر التالى:

    "مزاد علني".. كيف ستشتري الحكومة القطن من الفلاحين في النظام الجديد؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان