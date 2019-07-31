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    لماذا ارتفعت أسعار السمك البوري مع اقتراب عيد الأضحى؟

    01:00 م الأربعاء 31 يوليو 2019
    لماذا ارتفعت أسعار السمك البوري مع اقتراب عيد الأضحى؟

    سمك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت أسعار السمك البوري بالأسواق، خلال الأيام الماضية، بسبب قلة المعروض، بحسب ما ذكره تجار تحدثوا لمصراوي.

    وقال وائل سليم، تاجر أسماك بسوق العبور، لمصراوي، إن أسعار السمك البوري شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، بسبب نقص المعروض بالأسواق خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى.

    "مع اقتراب عيد الأضحي، من كل عام، يقل المعروض من سمك البوري خاصة إنتاج المزارع، مع اقتراب الإقبال على لحوم الأضاحي، ولهذا ترتفع الأسعار" وفقا لقول سيلم.

    ويتراوح سعر السمك البوري، اليوم الأربعاء ، بين 49 و55 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وقال تاجر أسماك في سوق بولاق الدكرور، إنه يببع كيلو السمك البوري بنحو 55 جنيها.

    وأضاف التاجر لمصراوي أن "السعر يتفاوت من منطقة لأخرى في الأسواق الشعبي، حيث يتراوح في سعر الكيلو في منطقة بولاق بين 55 جنيها وحتى 60 جنيها، وقد يصل في مناطق أخرى لأكثر من ذلك".

    وقالت سناء محمد، صاحبة محل لبيع الأسماك بسوق حلوان، إن سعر الكيلو في سوق حلوان يتراوح بين 65 و70 جنيهًا، لكن على الرغم من زيادة الأسعار إلا أن هناك أقبالا على الشراء.

    ويتوقع التجار، أن تعود أسعار السمك البوري إلى معدلها الطبيعي بعد موسم عيد الأضحى.

    أسعار السمك السمك البوري عيد الأضحى

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