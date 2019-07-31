البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 0.46% إلى مستوى 13303 نقاط.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.27%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.27%.

كان المؤشر الرئيسي EGX30 انخفض بنسبة 0.43% إلى مستوى 13364 نقطة، مع نهاية تعاملات، أمس الثلاثاء، وسط اتجاه المستثمرين العرب والمصريين نحو البيع.