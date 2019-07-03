غدا.. مصر تعرض تجربتها في الإصلاح بمنتدى الاستثمار الأورومتوسطي بإيطاليا

كتب- مصطفى عيد:

غادر القاهرة، اليوم الأربعاء، وفد من وزارة المالية، للمشاركة في "منتدى الاستثمار الأورومتوسطي"، الذي ينظمه، غدًا الخميس، بنك "إنتيسا سان باولو"، والاتحاد الإيطالي للتأمين والتمويل، بمدينة نابولي الإيطالية، بحسب بيان من وزارة المالية.

ويستعرض الوفد المصري، خلال المنتدى، التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، التي أعادت الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف الدولية، وأسهمت فى إرساء بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، وفقا للبيان.

ويعقد الوفد، على هامش "منتدى الاستثمار الأورومتوسطي" العديد من اللقاءات الثنائية أبرزها لقاء مع وزير المالية والاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا، ولقاء مع جيان ماريا رئيس بنك "إنتيسا سان باولو"، ولقاء مع رئيس صندوق الودائع والقروض (CDP)؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين.

ويضم منتدى الاستثمار، الذي يعقد سنويًا، كبار مسئولي دول المتوسط المعنيين بمجالات الاقتصاد والمالية والاستثمار؛ لاستعراض المناقشات المطروحة بين الشركات والمؤسسات والهيئات الاقتصادية، ومقدمي الخدمات بقطاع الطاقة، وممثلي قطاع الأعمال، والأكاديميين، والمفكرين، وصانعي السياسات بالمنطقة.

كما يستهدف المنتدى تعزيز الروابط بين شبكات المجتمعات المالية عبر منطقة الأورومتوسطي ومنها: "البنوك - شركات التأمين - المؤسسات المالية"، بحسب البيان.

ويناقش المنتدى سبل تطوير "التمويل الأزرق" الخاص بالاستثمار في الموارد المائية، وتحسين فرص الاستثمار لأصحاب المصالح من القطاعين العام والخاص، وتقديم الدعم لزيادة دمج أسواق المال الكُفْء بمنطقة البحر المتوسط.

كما يبحث المنتدى تسهيل المعاملات المالية المعنية بأسهم الائتمان، وتدفق الاستثمارات، ومشروعات البنية التحتية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة الأولى للمنتدى خلال العام الجاري حضور عدد من الشخصيات السياسية المهمة على المستوى الدولي مثل فيديريكا موغيريني نائب المفوضية الأوروبية للشئون الخارجية، وإينزو موافيرو ميلانيزي وزير الخارجية الإيطالي.