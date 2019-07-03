الاتصالات: بدء إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البدء في المرحلة الأولى من إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل إنشاء مركز متخصص للبحوث التطبيقية، وفرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه يتم دراسة إقامة جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توأمة مع إحدى الجامعات العالمية؛ مشيرة إلى أن مصر تعد أسرع البلدان نمواً من حيث مناخ ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت الوزارة أنها بدأت مع البريد المصري في دراسة كيفية تقديم قروض صغيرة ومتوسطة للشباب لإقامة مشروعاتهم من خلال التكنولوجيا وتطبيقات المحمول، وأنه يتم العمل مع البنك الدولي على إطلاق مبادرة في هذا الشأن.

وأعدت وزارة الاتصالات بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي يتم تنفيذها خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات؛ حيث تضطلع وزارة التعليم العالي بالشق الأكاديمي، بينما تضطلع وزارة الاتصالات بالشق التطبيقي.

وبحسب الوزارة، سيتم البدء في تطبيق الاستراتيجية في مجالات الصحة والزراعة والبيئة، وتشمل الاستراتيجية 3 محاور رئيسية أولهما البيانات حيث تأتي أهمية التوازن بين حماية البيانات الشخصية للمواطن وإتاحة كم ضخم من البيانات بما يثري صناعة الذكاء الاصطناعي ويُمكن الشركات المتخصصة في هذا المجال من توفير حلول ذات كفاءة عالية.

بينما يعني المحور الثاني بتوعية المجتمع حول الذكاء الاصطناعي والحلول التي يوفرها للقطاعات المختلفة، ويعني المحور الثالث بالبنية المعلوماتية لإقامة هذه الصناعة وتحفيزها وتشجيع الشركات على العمل باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفقا للوزارة.

وقالت الاتصالات إن التحول الرقمي ليس مسئولية الوزارة فقط؛ ولكنها مسئولية تشاركية بين كافة قطاعات الدولة المختلفة لإنجاح عمليات التحول إلى المجتمع الرقمي.

وذكرت أنه يتم العمل على تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة في إطار تحقيق التحول الرقمي؛ ومنها مشروع السداد الإلكتروني والحصول على كافة استحقاقات المواطن لدى الحكومة من خلال الكارت الموحد، ومشروع الربط الجغرافي من خلال خريطة رقمية، ومشروع المحتوى الرقمي الثقافي.

وأكدت الوزارة إطلاق 25 خدمة حكومية رئيسية رقمية خلال العام الحالي في مدينة بورسعيد على أن يتم تعميمها في باقي المحافظات ومنها مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع إنفاذ القانون، وخدمة الشباك الموحد بالمناطق الاستثمارية، ومشروع ميكنة مصلحة الضرائب، ومشروع التأشيرة الإلكترونية، ومشروع ميكنة مكاتب التوثيق.

كما سيتم زيادة عدد فروع معاهد التدريب التابعة للوزارة (معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات) إلى 13 فرعا من خلال إنشاء 8 فروع جديدة في الجامعات، وفقا للوزارة.

وتستهدف وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة تدريب 15 ألف شاب وتعميق مهاراتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التدريبية ومنها إنشاء أكاديمية رقمية للتدريب، وتنفيذ مبادرة "وظيفة تك" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال بنك ناصر الاجتماعي لتأهيل الشباب لسوق العمل.