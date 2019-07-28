الجهاز المركزي للإحصاء يعلن غدًا خريطة الفقر في مصر

القاهرة- مصراوي:

يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، غدا الاثنين، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018.

وينظم المركزي المؤتمر بمقر الجهاز، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين بموضوع المسح، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وكبار الشخصيات من الهيئات ومؤسسات الدولة وأساتذة الجامعة.

ومسح الدخل والإنفاق والاستهلاك من أهم المسوح التي يجريها الجهاز كل سنتين، ويهتم به كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

ويتضمن المسح بيانات تتعلق بمعدلات الفقر في مصر، وكذلك كل التغيرات التي طرأت على المجتمع خلال العامين الماضيين، ولمعرفة متوسط الدخل والإنفاق لدى المواطنين.